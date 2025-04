En el adelanto del programa 'Esta Noche', se revela la presencia de Said Palao como invitado especial. Minutos más tarde, su pareja Alejandra Baigorria entra al set, y juntos protagonizan una emotiva escena al recrear el momento en que se darán el ‘Sí, acepto’ este 26 de abril. Al tratarse de un avance, aún no se han revelado los temas que abordarán durante la entrevista.

Después de ese emotivo momento, Alejandra Baigorria tomó la palabra y reafirmó su decisión de casarse con Said Palao. 'Mi sueño siempre ha sido formar una familia y casarme, y si no lo hice hasta los 36 años fue porque no quería equivocarme', confesó con firmeza. Más adelante, ambos sorprendieron al entregarle en vivo la invitación de su boda a Ernesto Pimentel, quien no dudó en leer el parte con evidente emoción.