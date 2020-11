Andrea Llosa: Poder Judicial dicta 2 años de prisión suspendida por difamar a Carlos Cáceda

El 17 Juzgado Penal con Reos Libres del Poder Judicial dictó sentencia de dos años de prisión suspendida, a la periodista Andrea Llosa, por el proceso del delito de difamación agravada y calumnia que le interpuso el futbolista Carlos Cáceda, luego que está emitiera un reportaje en su programa, donde lo acusaba de no pasarle la manutención a sus hijos.

Por otro lado, el canal ATV también fue sancionado por el mencionado caso que empezó en 2018, tras la emisión de la nota que salió en el programa “Nunca más”, por lo que tendrá que pagar unos 15 mil soles de reparación civil al arquero de la selección nacional, Carlos Cáceda.

¿Por qué demandó Carlos Cáceda a Andrea Llosa?

La popular periodista, Andrea Llosa presentó en su programa a Raisa Samamé Zamora y acusó al futbolista de haber salido del país cuando supuestamente tendía una orden de impedimento de salida del Perú por no estar al día con el pago de la pensión de sus menores hijos, de los meses de enero y febrero del 2018.

Al conocer de este reportaje, el futbolista de la selección nacional no dudó en enviarle una carta notarial.

De acuerdo al documento que envió el deportista, la periodista Andrea Llosa había caído en difamación al difundir una denuncia falsa. La comunicadora salió a defenderse y expresar que no tiene nada en contra del deportista.

“Nunca he dicho que él no le pasa una pensión a sus hijos. Nunca he hablado de pensión”, dijo Andrea Llosa en aquel entonces.