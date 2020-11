Jazmín Pinedo cuenta el proceso que vivió al separarse de Gino Assereto

Jazmín Pinedo es de las figuras de la farándula que no suele hablar mucho de su vida privada, por eso sorprendió a sus seguidores cuando habló cómo sobrellevó la separación con el padre de su hija, Gino Assereto.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Chinita’ respondió a una serie de preguntas de sus seguidores, entre ellas sobre el amor y las separaciones.

“¿Cómo hago para superar una ruptura amorosa reciente?”, le preguntó el internauta. Ante este cuestionamiento, Jazmín Pinedo no solo optó por dar un consejo, sino de hablar de su experiencia cuando pasó por algo parecido, admitiendo que fue muy difícil para ella.

“No fue fácil... Solo hice lo que mejor pude y es lo que siempre trato en general. No me exijo ni me juzgo. Escucho a mi corazón, pero nunca dejó de lado a mi cabeza. Además, tengo mucha paciencia, ningún cambio o proceso se da en poco tiempo... La lucha de cada uno es diferente y solo uno la conoce”, señaló la conductora de “Esto es guerra”.

Jazmín Pinedo compartió un consejo del corazón

La conductora de televisión también decidió entregar un consejo para los seguidores que están atravesando por una separación y piensan que no podrán recuperarse.

“En general el mejor consejo que te puedo dar es que te ames a ti primero y partas de ese amor para tomar buenas decisiones. No siempre acertarás también tienes que saberlo. No solo aprendamos a no caer sino a caer y a levantarnos”.

Jazmín Pinedo se ausenta de Esto es Guerra

La popular ‘Chinita’ sorprendió al no presentarse varios días al set del programa de competencia, pero fue ella misma la que contó lo que le pasaba.

Al parecer, la presentadora de TV estuvo enferma de la garganta y estuvo en reposo por recomendación médica. De esta manera, tranquilizó a los fans del programa.