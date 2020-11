Allisson Lozz confiesa que está perdiendo la visión

La recordada actriz Allisson Lozz confesó que desde muy pequeña tuvo problemas con la visión, sin embargo, siempre ha esperado que la teconolía avance para tratar su problema de salud. Sin embargo, aunque ha viajado a Estados Unidos para tratarse, siempre ha recibido la misma respuesta.

La joven de 28 años indica que los médicos le dijeron que perdería la vista a los 30 años. Así lo comunicó en su cuenta de Instagram.

Alisson cuenta que siempre usó lentes, desde primaria. Es por ello que su mayor deseo era cumplir 18 años para poder ser operada de los ojos. Sin embargo, no todo salió como esperada. "Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía'", señaló la joven, quien confesó que se sintió muy mal al saber esa noticia.

"Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años] más o menos iba a quedar ciega y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega", señaló Lozz.

Allisson Lozz confirma su diagnostico en Estados Unidos

La actriz de 'En nombre del amor' contó que buscó una segunda respuesta en Estados Unidos, pero pasó por la misma experiencia.

"Vine a Estados Unidos a corroborar, fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo", señaló la joven a sus seguidores.

"Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba", confesó en Instagram.

Alisson, quien hoy en día está retirada de la actuación, indicó que ya le pidió a su esposo un mejor equipo para comunicarse con los demás, pues con su equipo actual le resulta complicado.

"Tengo mi iPhone y es el plus pero aún así ya mis ojitos no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", detalló.

Allisson Lozz alejada de la televisión en México

Allisson Lozz se alejó de su vida como actriz para dedicarse al 100% a su familia, a la religión y a la fotografía.

Hace 10 años exactamente, Allisson Lozz decidió empezar una nueva vida junto a su esposo y formar una linda familia. Actualmente, la joven de 28 años tiene dos hermosas niñas, a quienes les toma muchas fotografías y las sube en su cuenta de Instagram.

Y es que Lozz también se dedica a la fotografía y es consultora de una conocida marca de cosméticos.

Allisson recuerda con mucho cariño sus personajes en las telenovelas, pero según People en Español, la actriz expresó en sus redes sociales la verdadera razón por la que se alejó de las telenovelas.