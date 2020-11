Paul McCartney comparó a The Beatles con BTS

El grupo coreano BTS acaba de hacer historia por su primera nominación a los Premios Grammy y convertirse en los primeros artistas surcoreanos en hacerlo. Por esta razón, Paul McCartney hizo un comentario acerca de la banda.

El ex Beatle dio una entrevista, para el podcast Smartless, en donde afirmó que le encanta la música de BTS y los felicitó por los logros que han conseguido y se siguen consiguiendo.

“¡BTS, mis amigos coreanos! Me encanta verlos chicos. Creo que son buenos, ¿sabes? No puedo cantar alguna de sus canciones, pero me gustan” indicó Paul.

Pero el cantante británico asombró al comparar a BTS con su grupo The Beatles, puesto que las dos bandas habrían pasado las mismas experiencias al tener fama internacional.

“Para mí no es realmente la música como lo es para sus fans. Para mí, es como ver a algunos niños pasar por lo que nosotros pasamos. Parece que están pasando por las mismas cosas por las que nosotros (Los Beatles) tuvimos que pasar”, terminó.

