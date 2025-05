En medio de esta controversia, la cantante peruana ofreció una conferencia de prensa para aclarar su postura y, como es habitual, no pasó desapercibida. Con un estilo rockstar en total black, Leslie se mostró empoderada y desafiante, reafirmando su identidad artística y personal.

El look rockero regresa con más actitud que nunca, reafirmando que el negro total nunca pasa de moda. Esta temporada, el estilo total black se impone como símbolo de fuerza, rebeldía y sofisticación. Las chaquetas de cuero, los pantalones ajustados, las botas con suela gruesa y los accesorios metálicos marcan el ritmo de esta estética poderosa. Todo en negro, desde los básicos hasta las piezas clave, genera un efecto visual impactante que transmite seguridad y carácter.

Perfecto para el día y la noche, este estilo permite jugar con texturas: denim oscuro, cuero brillante, algodón opaco o encaje negro aportan dimensión y contraste. El look rockero en negro total no solo es una declaración de moda, es una actitud que grita independencia, personalidad y estilo sin esfuerzo. Ideal para quienes no temen destacar.