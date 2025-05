Susy Díaz entre lágrimas: se hará prueba de ADN para descubrir quién es su verdadero padre

“Cuando mi papito muere en el año 2003, antes de morir me dijo, hijita, yo no soy tu papá, anda donde tu mamá y dile … tú no te pareces a tus hermanos”, narró Susy, quien no pudo contener las lágrimas.

"Fui a estar con ella para ver si me hacía la esperada confesión. Mi mamá no me daba la cara, se hacía la dormida. Le pregunté al maestro Teo Esotérico y me dijo que si me sacaba la prueba de ADN, va a salir, que no son del mismo papá, pero tu papá va a aparecer porque tú lo vas a buscar”, contó.