Aunque admitió no conocer a fondo los detalles del conflicto entre Leslie Shaw y el compositor Carlos Rincón, Marisol enfatizó la importancia de respetar los acuerdos y los derechos de autor dentro de la industria musical. Al respecto, dijo:

“Es un tema que no tiene ni un año y creo que para hacer algo, hay que pedir permiso, hablar con los compositores para evitar este tipo de problemas porque también hacen su inversión, hacemos nuestros gastos (…) Sí demanda gastos y hay que respetar esas cosas. Pasa con un montón de artistas".

“No sé nada de lo que está pasando (…) no estoy empapada, respeto la opinión de Leslie, no podría opinar ni para uno ni para el otro. Quiero mucho a Leslie y si ella está hablando algo, tiene razón, pero en realidad no sé (…) Quiero hablar con ella y con Carlos para saber. Solo fui invitada a grabar, de hecho, que mis guapeos eran míos y ella puso los de ellas”.