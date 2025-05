La responsable de encender esta nueva controversia es Analí Colibrí, tiktoker y exnovia del líder de Corazón Serrano . En una entrevista realizada a fines de 2024, Analí no solo habló del romance que vivió con Guerrero , sino que dejó al descubierto una supuesta propuesta que él habría recibido por parte de la cantante pop .

“Me dijo que Leslie Shaw lo andaba buscando porque quería fama”, declaró sin rodeos la influencer. Según su testimonio, Edwin le confesó que había rechazado una invitación para salir con la artista, pues no le gustaban ese tipo de intenciones: “Incluso Leslie Shaw me invita a salir, pero yo no quiero”, habría dicho el fundador de la popular agrupación piurana.