Natalie Vértiz sorprende al anunciar su viaje al extranjero en medio de la las confesiones de Tilsa Lozano sobre su historia de amor con Yaco Eskenazi.

Las recientes confesiones de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad', donde habló sobre el romance que tuvo con Yaco Eskenazi, causaron gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. En medio de esta polémica, Natalie Vértiz tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar que se ausentará del país, alegando motivos personales relacionados con las celebraciones navideñas.

Natalie Vértiz sale del país en medio de revelaciones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

A través de sus historias de Instagram, Natalie Vértiz mostró cómo se prepara para su próximo viaje y dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores:

“A classic (Un clásico) para empezar el espíritu navideño en mi próximo destino”. En la publicación se ve la película navideña 'Mi pobre angelito', la cual eligió para acompañar la previa de su partida y comenzar a contagiarse del espíritu de fin de año.

La presentadora de televisión expresó su entusiasmo por viajar en estas fechas. Aunque no reveló más detalles sobre su destino, su mensaje despertó curiosidad por coincidir con las recientes declaraciones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi.

Actualmente, la relación entre Yaco y Tilsa es cordial. Además, la exVengadora destacó la familia que Eskenazi formó con Natalie Vértiz, comentando con admiración: “Son una hermosa familia, me encanta verlos juntos”, aseveró.

Tilsa Lozano revela su romance adolescente con Yaco Eskenazi y explica cómo terminó

En la segunda pregunta de ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano sorprendió al confirmar un detalle que pocos conocían: sostuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi cuando ambos eran apenas unos adolescentes.

“Fue una linda historia”, comentó sin dudar, abriendo un capítulo que nunca había compartido públicamente, aunque, según precisó, Yaco ya lo había mencionado en una entrevista reciente.

La modelo rememoró su romance juvenil con el actual conductor y exintegrante de ‘Esto es Guerra’, compartiendo detalles entrañables de aquella época:

“Yo tenía catorce y él tendría dieciséis. Venía en su bicicletita, pedaleando”, contó entre risas, evocando tardes llenas de paseos, encuentros en la calle y conversaciones inocentes.