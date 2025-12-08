Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

Natalie Vértiz sorprende al anunciar su viaje al extranjero en medio de la las confesiones de Tilsa Lozano sobre su historia de amor con Yaco Eskenazi.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi
    Natalie Vértiz salió del país en medio de confesión de Tilsa Lozano | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

    Las recientes confesiones de Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad', donde habló sobre el romance que tuvo con Yaco Eskenazi, causaron gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación. En medio de esta polémica, Natalie Vértiz tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar que se ausentará del país, alegando motivos personales relacionados con las celebraciones navideñas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Rafael Cardozo tuvo 'affaire' con el 'Zorro Zupe'? Tilsa Lozano 'echa' a su amigo en 'EVDLV'

    Natalie Vértiz sale del país en medio de revelaciones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

    A través de sus historias de Instagram, Natalie Vértiz mostró cómo se prepara para su próximo viaje y dejó una frase que llamó la atención de sus seguidores:

    “A classic (Un clásico) para empezar el espíritu navideño en mi próximo destino”. En la publicación se ve la película navideña 'Mi pobre angelito', la cual eligió para acompañar la previa de su partida y comenzar a contagiarse del espíritu de fin de año.

    wapa.pe

    La presentadora de televisión expresó su entusiasmo por viajar en estas fechas. Aunque no reveló más detalles sobre su destino, su mensaje despertó curiosidad por coincidir con las recientes declaraciones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi.

    Actualmente, la relación entre Yaco y Tilsa es cordial. Además, la exVengadora destacó la familia que Eskenazi formó con Natalie Vértiz, comentando con admiración: “Son una hermosa familia, me encanta verlos juntos”, aseveró.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Tilsa Lozano SE ARREPIENTE de su romance con el 'Loco' Vargas y PIDE PERDÓN a Blanca: "Pagué mi karma multiplicado"

    Tilsa Lozano revela su romance adolescente con Yaco Eskenazi y explica cómo terminó

    En la segunda pregunta de ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano sorprendió al confirmar un detalle que pocos conocían: sostuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi cuando ambos eran apenas unos adolescentes.

    “Fue una linda historia”, comentó sin dudar, abriendo un capítulo que nunca había compartido públicamente, aunque, según precisó, Yaco ya lo había mencionado en una entrevista reciente.

    La modelo rememoró su romance juvenil con el actual conductor y exintegrante de ‘Esto es Guerra’, compartiendo detalles entrañables de aquella época:

    “Yo tenía catorce y él tendría dieciséis. Venía en su bicicletita, pedaleando”, contó entre risas, evocando tardes llenas de paseos, encuentros en la calle y conversaciones inocentes.

    Tilsa reconstruyó con nostalgia aquellos momentos, dejando entrever la inocencia y frescura de un primer amor que, pese al tiempo, sigue presente en sus recuerdos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Tilsa Lozano revela detalle inédito de su romance con el 'Loco' Vargas: "Nuestro código"

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Saandra Jiménez, madre de la hija de Bryan Torres, es acusada de haber MALTRATADO a los hijos de Samahara Lobatón: “ Su familia lo sabe”

    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Tarazona lanza fulminante indirecta a Pamela Franco: "He sido cachuda, pero no clandestina"

    Madre de la hija mayor de Bryan Torres rompe el silencio tras supuesto maltrato a hijos de Samahara Lobatón

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelación de resultados de examen de ETS de Pamela López

    Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Natalie Vértiz lanza duro mensaje en medio de rumores de infidelidad de Yaco con Ethel: "Mi amabilidad es tomada por..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;