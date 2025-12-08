Wapa.pe
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

¿Rafael Cardozo tuvo 'affaire' con el 'Zorro Zupe'? Tilsa Lozano 'echa' a su amigo en 'EVDLV'

La participación de Tilsa Lozano en ‘El valor de la verdad’ ha sorprendido al público peruano, tras revelar una supuesta relación entre el ‘Zorro Zupe’ y Rafael Cardozo.

    Rafael Cardozo es vinculado con el Zorro Zupe | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La reciente participación de Tilsa Lozano en ‘El valor de la verdad’ volvió a encender la farándula peruana luego de que la exmodelo dejara entrever una historia inesperada entre el ‘Zorro Zupe’ y Rafael Cardozo. Lo que empezó como una simple pregunta sobre un supuesto romance con el exchico reality terminó convirtiéndose en una revelación que sorprendió a todos en el set.

    Tilsa Lozano ‘echa’ al Zorro Zupe y Rafael Cardozo

    Tilsa Lozano sorprendió al 'echar' a su amigo Zorro Zupe revelando una supuesta relación con Rafael Cardozo. Todo comenzó cuando Beto Ortiz le preguntó a la exVengadora si era cierto que había tenido algo con el exchico reality y esta lo negó, aunque lo que dijo más adelante fue mucho más comprometedor.

    "Me están dateando, no sé, tú corrígeme si me equivoco, ¿has salido con Rafael Cardozo?", preguntó el conductor y la popular 'Tilín' lo negó, pero delató al maquillador: "No, el Zorro", añadió entre risas haciendo que su amigo y el resto de acompañantes en el set estallaran riéndose por la afirmación.

    Tilsa aseguró que el influencer brasileño era solo un amigo y que han compartido en varias oportunidades. "Rafael ha sido un súper amigo, lo quiero un montón, me lo encontré hace un par de días, hemos viajado en grupo, nos hemos matado de risa. Rafael es lo máximo", sostuvo.

    Ante su respuesta, Beto indagó en su vínculo con el Zorro: "¿Segura? O sea, ¿no eres hermana del Zorro?" y Tilsa le respondió: "Ja ja ja, escúchame, estoy segura que somos hermanos, alguna hermandad debemos tener. Los sospecho, pero si no somos hermanos, somos cuñados", agregó entre risas dejando entrever que Zupe habría tenido algo con un hermano de sus exparejas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

