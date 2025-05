En lugar de caer en la controversia, Ana Lucía usó sus redes sociales para lanzar un mensaje que no dejó indiferente a nadie. “Este año conocí la versión más rota de mí, pero también la más fuerte”, escribió en Instagram, dejando claro que el dolor no le ha quitado las ganas de brillar. A pesar del ruido mediático, Urbina se enfoca en su crecimiento artístico y en mantener la cabeza en alto. “No le daré el gusto a nadie de verme triste porque sé lo que soy”, sentenció con firmeza.

En una entrevista reciente, Ana Lucía fue transparente al contar cómo volvieron: “Él estaba con alguien más. Ya habíamos salido a cenar y le dije: ‘Tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar’. Y él me respondió: ‘Cásate conmigo’”. Según relató, Edwin dejó esa relación y regresó con ella. Incluso, le juró amor eterno: “No quiero que estés con nadie, yo te amo”, recordó la cantante.