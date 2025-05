La popular cantante de salsa Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje contundente a través de sus historias de Instagram, justo en medio de los recientes enfrentamientos mediáticos con Leslie Shaw. Aunque la intérprete de “Y le dije no” no mencionó nombres, la publicación fue interpretada como una clara respuesta a las críticas que ha recibido en los últimos días.

"Cuando tratas de ensuciar el nombre de una persona y hacerla ver mal delante de otros. La vida y Dios se encargarán de hacerte quedar mal una y otra vez a ti mismo, te deseo paz para que logres ser feliz y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes cómo encender la tuya. Oraré por ti", escribió Yahaira, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Como se recuerda, Leslie Shaw había cuestionado recientemente el verdadero alcance de Yahaira, tras su visita a Argentina, resaltando que la salsera no cantaba temas propios, pues solo interpretaba covers.

“¿No tienes respeto por quienes hacen covers?”, le preguntó el periodista. "No, para nada", respondió Leslie sin dudar. Luego, el reportero mencionó a Yahaira Plasencia como un ejemplo, a lo que Leslie reaccionó con una sonrisa afirmativa: “Así es”.

Para rematar, la conocida 'Barbie de la cumbia' no tuvo reparos en dejar claro su desdén por la ‘Patrona’ con un fuerte comentario: "¿Quién es ella? No es nadie. Si algún día tiene un tema inédito que sea un éxito, tal vez gane mi respeto, pero mientras sigan con covers, que ni me saluden”.