“La verdad que no la conocemos, acá yo salí del programa que estoy conduciendo y nadie la registraba. Le pregunté a los técnicos, a la gente y nadie la conoce. La presentaron como la ‘Reina del Perú’ y dije: ‘¿Quién es esta mujer, de dónde salió?’. Nunca había escuchado su música, estuvo presentándose en un programa, que digamos si pagas, participas, no es que es un programa que convoca artistas de nivel”, dijo Vásquez.

Por su parte, Agus Rey aseguró que el canal estaría en contra de la aparición de la ‘Yaha’ en Telefe. Sin embargo, la cantante Ángela Leiva fue quien abogó por ella, asegurando que esta era su invitada y que cantarían juntas. “A mí lo que me cuentan es que en Telefe cuando la convocaron dijeron: ‘No la conocemos, no queremos que venga’, o sea, no nos sirve, hasta que Ángela dijo: ‘No, pero va a cantar conmigo, va a ser mi invitada’ y como que ahí dijeron: ‘Bueno, ok, entonces está bien, que venga para cantar’”.