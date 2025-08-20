Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Andrea Llosa hace inesperada confesión de su vida: "Fui la otra, él se iba a casar y decidí ser la amante"

Andrea Llosa sorprende al abrirse sobre un episodio amoroso que marcó su vida. En su libro “Manual para decir ¡Nunca más!”, revela haber sido la amante de un hombre.

    Andrea Llosa hace inesperada confesión de su vida: "Fui la otra, él se iba a casar y decidí ser la amante"
    Andrea Llosa revela detalles de su vida privada | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Andrea Llosa hace inesperada confesión de su vida: "Fui la otra, él se iba a casar y decidí ser la amante"

    Andrea Llosa ha sorprendido a sus seguidores al revelar un episodio íntimo de su pasado que pocos conocían. La conductora de ATV compartió un capítulo de su vida sentimental que la dejó marcada y que hoy decide contar sin filtros.

    Andrea Llosa sorprende con fuerte confesión

    Andrea Llosa volvió a ser tendencia tras una revelación inesperada de su vida personal. En su libro “Manual para decir ¡Nunca más!”, la conductora de ATV abrió su corazón y recordó un episodio amoroso del pasado que marcó un antes y un después en su vida.

    En entrevista con Trome, la periodista confesó que durante cuatro años mantuvo una relación con un hombre que estaba próximo a casarse. Fue en ese contexto donde, según cuenta, terminó asumiendo un papel que jamás imaginó ocupar.

    “En un momento me convierto en la otra, después de haber estado con él como cuatro años. Él se iba a casar y yo decidí estar con él como una suerte de amante intermitente, porque tampoco era todo el tiempo, pero sí cuando él quería, estaba muy confundida. Llegué a sentir que no es que era la otra, sino que sentía que tenía que serle fiel a mi amor, a mis sentimientos… fíjate qué tan desequilibrada estaba”, relató la presentadora.

    Estas declaraciones sorprendieron a muchos de sus seguidores, pues Andrea Llosa siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y directa frente a los problemas sentimentales que expone en su programa. Sin embargo, esta confesión refleja una etapa complicada en la que, según reconoce, se dejó llevar por sus emociones y terminó envuelta en una relación que la marcó profundamente.

    Andrea Llosa cuenta cómo nació su historia de amor con Pablo de Vinatea

    Andrea Llosa sorprendió al abrir su corazón y revelar detalles inéditos sobre el inicio de su relación con el empresario Pablo de Vinatea. Según contó, todo comenzó en un ambiente inesperado, cuando ambos coincidieron en un curso de coaching que los llevó a forjar una gran amistad antes de dar el salto al romance.

    “En el coaching. Hace tiempo hicimos un curso de coaching. Primero fuimos súper amigos. Yo soy coach, entonces hace tiempo nos conocimos, fuimos amigos. Pasó el tiempo, yo siempre decía que era como el hermano que nunca tuve, bueno, sí tengo un hermano menor, pero yo decía el hermano mayor que nunca tuve”, sostuvo la conductora.

    Con el paso de los años, esa cercanía se transformó en algo más profundo. Llosa reveló que desde hace un año mantienen una relación formal, aunque antes vivieron momentos de distancia por los viajes constantes del empresario.

    “Oficialmente desde el año pasado, en marzo, desde que decidimos publicar nuestra foto, pero ya habíamos salido de manera un poco intermitente, porque él estaba en Dallas. Entonces yo no sabía si él iba a venir, así que viajaba a verlo. Era como que a veces todo bien, a veces todo mal, cosas de la vida, hasta qué él decide volver y dijimos ya pues, vamos con todo”, contó.

