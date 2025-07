Todo se desató cuando la periodista lanzó una pregunta directa: “¿Qué te molesta de mí? Dímelo, así sin asco. No te detengas”. El empresario, visiblemente incómodo, no ocultó su malestar: “Yo te dije que no quería hablar de este tema”. Pero eso no fue todo. De Vinatea agregó: “Nunca acaba”, en alusión a antiguas discusiones, encendiendo aún más el intercambio.