Andrea Llosa se sincera sobre su relación con Pablo de Vinatea y confiesa por qué decidió no vivir con él: "Los hijos de ambos..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Andrea Llosa se sinceró sobre su vida sentimental y contó detalles desconocidos de su vínculo con Pablo de Vinatea. La conductora reveló el motivo por el que ambos prefieren mantener hogares separados, una decisión que tomó por sus hijos.
VER MÁS: Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”
Andrea Llosa cuenta por qué no convive con Pablo de Vinatea
La conductora de ATV, Andrea Llosa, habló por primera vez largo y tendido sobre su relación sentimental con Pablo de Vinatea. En conversación con Trome, la periodista contó por qué había decidido no convivir con este, pese al amor que se tienen.
“Lo que pasa es que ambos tenemos hijos. Yo tengo hijos adolescentes y él tiene hijos más chicos. Entonces cada uno vive en su casa, porque yo creo, es bien raro lo que te voy a decir, pero creo que cuando uno da un paso mayor, me refiero a una convivencia o matrimonio, no digo que mi relación no esté sólida, mi relación está sólida, pero me da la impresión que cuando no te casas, creo que los hijos de ambos no tomarían tan en serio esta relación”, dijo en un inicio.
“Yo sé que hay gente que va a decir que está hablando esta, pero la verdad no me importa lo que piensen, me importa lo que yo pienso y es suficiente. Al final la que se va a casar soy yo”, explicó.
Al ser consultada sobre si le gustaría casarse con el empresario, esta admitió que sí sin filtros: “De que me gustaría sí, claro”.
TE INTERESA: Samahara Lobatón tilda de 'Hitler' a Melissa Klug y revela sus fuertes agresiones: "Tenía la fuerza de un hombre"
Andrea Llosa revela cómo conoció a Pablo y cuánto tiempo tienen juntos
Llosa decidió contar cómo conoció a su ahora pareja, con quien inició una estrecha amistad que posteriormente se convirtió en romance.
“En el coaching. Hace tiempo hicimos un curso de coaching. Primero fuimos súper amigos. Yo soy coach, entonces hace tiempo nos conocimos, fuimos amigos. Pasó el tiempo, yo siempre decía que era como el hermano que nunca tuve, bueno, sí tengo un hermano menor, pero yo decía el hermano mayor que nunca tuve”, sostuvo.
Asimismo, reveló que tiene un año de relación con el empresario: “Oficialmente desde el año pasado, en marzo, desde que decidimos publicar nuestra foto, pero ya habíamos salido de manera un poco intermitente, porque él estaba en Dallas. Entonces yo no sabía si él iba a venir, así que viajaba a verlo. Era como que a veces todo bien, a veces todo mal, cosas de la vida, hasta qué él decide volver y dijimos ya pues, vamos con todo”, contó.