Rossana tras grabar serie en plena pandemia: "Tuve mucho miedo"

La actriz Rossana Fernández Maldonado contó que si bien es cierto le dio mucha tranquilidad contar con trabajo en plena pandemia, confesó que sintió mucho temor.

Como se sabe, la artista forma parte de Aislados, La serie, producción peruana de Gino Tassara Piérola y Jorge Vilela de Rutte, y que verá la luz este 27 de noviembre a la 10:00 de la noche en exclusiva por Movistar Play.

En conferencia de prensa, la actriz confesó que sí tuvo mucho temor de contagiarse de coronavirus en plena grabación. Es más cuando un equipo de trabajo entró a su casa no sabía cómo asimilarlo.

"Todo el elenco ha grabado desde su casa, cuando llegó el equipo de producción después de muchos días de cuarentena y ver gente dentro de mi casa, realmente me moría de nervios pero tuve que controlar mi miedo para hacer la serie al nivel. El momento de la actuación es liberador y cuando uno ama su trabajo se mete tanto que se olvida de todo", señaló la figura de TV.

"Luego de terminar a grabar tuve que hacer una gran desinfección creo que todos hemos sentido ese miedito y es algo que hemos tenido que aprender a sobrevivir con esta nueva normalidad. Actualmente en nuestra situación de artistas hay muy pocas oportunidades de hacer esto”, acotó.

Marisa Minetti actuó en producción peruana desde Argentina

Por su parte, la argentina Marisa Minetti también compartió este miedo, sin embargo, cuenta que no dudó en aceptar este proyecto, pues fue una manera de acercarse a los peruanos.

"Gracias por contar conmigo es esta situación tan particular, no lo pensé dos veces cuando me hicieron la propuesta. Yo estando en Argentina fue una manera de estar conectada con los peruanos. Grabar dese mi casa fue extraño, con un equipo de producción y sobre todo sola. Es algo muy diferente. Con esto he aprendido que se rompen las fronteras, no me lo hubiera imaginado", señaló.

¿Quiénes actúan en la serie peruana?

Rossana Fernández Maldonado y Marisa Minetti compartieron roles con grandes artistas como José Dammert, Edith Tapia, Junior Silva, Alexandra Graña, Mónica Torres, Fernando Bakovic, Carlos Mesta, Rossana Fernández Maldonado, Leslie Stewart, Matias Raygada, Claudio Calmet, Kukuli Morante, Anai Padilla y Jassir Yunis.

Las historias giran en torno a los personajes afectados por la orden de inmovilización nacional a raíz del brote de coornavirus en el país. Tendrá 10 capítulos de 30 minutos cada uno.