Juliana confiesa que no tiene tiempo para ella por dar de lactar a Mateo

Juliana Oxenford hizo una reflexión sobre la lactancia. La periodista cuenta su experiencia con Mateo, donde señala que es muy difíl dar de amamantar a demanda, sin embargo, se siente orgullosa de no haber tirado la toalla.

La periodista confesó en su cuenta de Instagram que hoy en día no tiene tiempo para ella misma, pues está dedicada a dar de lactar a libre demanda a su bebé.

"Dar de lactar a libre demanda implica dormir poco o nada, por lo menos, los cuatro primeros meses. Implica esperar a que tu bebé cierre los ojos unos treinta minutos para aprovechar y comer, bañarte, devolver alguna llamada y darte tiempo para recordar que tú también tienes necesidades", escribió en su red social.

"Dar de lactar es un sacrifico que solo una mamá puede hacer. Dar de lactar es una experiencia tan difícil como maravillosa y - en mi caso- no me arrepiento de no haber tirado la toalla con María y tampoco ahora con Mateo. Amamantar a tu bebé es un acto de amor", acotó.

Juliana Oxenford dio a luz a su pequeño Mateo hace un mes, su segundo hijo. Y aunque indica que extraña mucho la televisión, destaca que está disfrutando esta nueva etapa.