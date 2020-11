Natalia Salas luce su avanzado embarazo: "Esperamos a nuestro hijo con mucha ilusión"

Natalia Salas conmovió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram al compartir unas hermosas imágenes de su avanzo embarazo tras realizar una sesión de fotos.

Ante ello, la recordad actriz de Al fondo hay sitio dejó un extenso mensaje sobre los cambios que ha sido estar esperando a su primer bebé.

Natalia Salas en Instagram lució emocionada su avanzado embarazo

Por medio de una tierna publicación, la intérprete reveló los cambios que ha enfrentado durante este año y la linda noticia de ser madre.

“Este año viene siendo un sube y baja de emociones para todos, un año de muchos cambios, de mucho aprendizaje. Cada día que pasa estoy más cerca a ser mamá, seremos papás, vamos a tener nuestra propia familia, (lo cual) me emociona, me asusta, me vuelve a emocionar”, indicó la joven de 33 años.

A su vez, la exconductora de América Hoy contó que ella y su novio esperan con ilusión y amor a su primogénito.

“Los últimos días han sido duros, pero tengo fe, mucha fe en que saldremos adelante. Esperamos a nuestro hijito con mucha ilusión y amor. Nos morimos de ganas de hacer de su mundo uno hermoso y depende de nosotros como papás. Nos vamos a esforzar mucho por criar un niño de bien, amoroso y respetuoso”, agregó.

Natalia también destacó el apoyo de su pareja y prometió ser la mejor compañera para su pequeño Leandro:“No hay día en que no agradezca por los dos chicos de mi vida: mi Sergio y mi Leandro, mis buenos chicos. Los amo con todo el alma y seré la mamá y compañera que ambos se merecen”.