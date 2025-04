La influencer Ale Venturo dejó a todos sus seguidores sorprendidos al compartir un video en su cuenta de TikTok, en el que aparece cantando con una actitud desafiante una parte explícita de una canción en inglés. En el clip, Ale apunta a la cámara y, con total firmeza, canta: "Just get your shit and go (solo agarra tu mier... y vete)".