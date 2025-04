Tras los rumores que apuntan a que Christian Cueva no desea divorciarse de la madre de sus hijos porque aún alberga esperanzas de una reconciliació n, Pamela Franco decidió no quedarse en silencio. Frente a las cámaras de América Televisión, la cantante de cumbia se sinceró sobre la complicada situación que atraviesa en su relación con el futbolista.

"Nuestra vida no gira entorno a nadie, no estamos en contestaciones de nada. Mira, él vive allá, yo estoy acá con mi hija, imagínate el tiempo que tenemos juntos, yo no lo pienso desaprovechar y estar hablando cosas negativas... no lo hacemos, la verdad”, agregó.