¡Se derrumba en vivo! Heredero de La Bella Luz rompe en llanto tras perder seguidores por escándalo con Zully

La controversia estalló luego del 16 de abril, fecha en que Custodio celebró su cumpleaños sin invitar a Zully, lo que generó una avalancha de rumores. Algunos usuarios acusaron al cantante de aprovecharse de la influencer para conseguir fama digital, mientras que otros lo defendieron, destacando que La Bella Luz tiene más de tres décadas de trayectoria y no necesita de escándalos para brillar.

Óscar, sin embargo, decidió romper el silencio. A través de una transmisión en la plataforma Kick, se mostró visiblemente afectado. “Por favor, paren con esto… No saben lo que uno vive detrás de las cámaras. Siento que ya no quieren verme feliz”, expresó entre lágrimas, con la voz entrecortada. El cantante también le dedicó unas palabras directas a Zully: “Te quiero mucho. Y seguiré contigo si tú me permites seguir a tu lado”.