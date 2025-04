Durante su participación en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, Alejandra Baigorria reveló que fue ella quien dio el primer paso en su relación con Said Palao . Según contó, durante una reunión entre amigos, decidió besar a Said en el ascensor, marcando el inicio de su historia de amor.

"En un principio no era mi sueño, yo soy un poco más joven que Ale, y tenía otro ideal de tener una pareja", reveló. "Yo sentía que no era necesario casarse para ser feliz o formar una familia. Obviamente, conociendo a Ale, en un principio me puso las cosas claras: 'Yo quiero formar una familia'. Y le dije: 'Bueno, conozcámonos primero y, si las cosas van bien, vamos a encaminarnos a eso'", sentenció Said Palao.