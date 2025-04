“Salí solo para comer un toque porque no había comido nada y un par de chicos se acercó a preguntarme cosas como suele hacer la gente y tengo cero tema con eso, pero si vienes más de una vez y me buscas para molestar, creerte el vivo porque estás con tus amigos y faltarme el respeto, tampoco esperes que te sonría o te abrace”, narró.

El exnovio de Alessia Rovegno admitió que no manejó bien la situación, pero aseguró que, como cualquier ser humano, también tiene momentos en los que puede perder la paciencia. “Claramente, no voy a buscar pelearme con nadie, pero ayer fue un exceso y mi reacción fue meterle un manazo al celular del chico que estaba grabando. Sé y acepto que no fue la mejor reacción, pero como te digo, al final del día yo también tengo límites, no es que de loco voy por la calle tirándole los celulares a la gente”, agregó.