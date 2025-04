Esta vez, sorprendió hablando de los coqueteos que mantuvo con el futbolista Miguel Trauco , quien le escribió y le mandó fotografías sugerentes, pero ella no dudó en rechazarlo porque no era su tipo. ¿Qué dijo él?

Este mensaje deja entrever que el deportista de la Selección Peruana estuvo atento al programa y aprovechó para hacer saber que ya no tendría hongos en los pies. Además, se ve una parte de su televisión que reflejaría que si estaba atento a la transmisión en vivo, aunque no comentó nada más al respecto.

“Era mi vecino. Cuando sale el primer ampay de John Kelvin en provincia, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose. ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino como debes estar’, me decía. Le seguí la conversa y me contó que estaba en Brasil. Quería que yo viaje a Brasil”, contó Dalia Durán.