Dalia Durán volvió a sacudir la farándula peruana con explosivas revelaciones que involucraron al futbolista Miguel Trauco. La modelo rompió el silencio sobre el contacto que tuvo con él tras su mediática ruptura con John Kelvin. Lo que comenzó como un gesto de apoyo terminó revelando intenciones más personales por parte del deportista.

Dalia Durán revela que Miguel Trauco la invitó a Brasil y al hotel “a recoger regalitos”

Dalia Durán causó sorpresa con nuevas declaraciones que involucran al futbolista Miguel Trauco. Esta vez, la modelo y expareja de John Kelvin contó detalles inéditos sobre el acercamiento que tuvo con el seleccionado nacional, quien, según reveló, comenzó a contactarla tras el escándalo de infidelidad con el padre de sus hijos.

“Me escribió cuando se enteró que John Kelvin me había sido infiel. Cuando sale el primer ampay del padre de mis hijos, Trauco me escribe por Instagram solidarizándose (…) Me empezó a contar que estaba en Brasil, hasta ahí no había una comunicación de gileo, después sí, cuando ya empezaron los problemas con su pareja sí, ella se vino para acá cuando se separaron”, relató Durán.

Lejos de mantener un tono discreto, la cubana aseguró que el futbolista mostró un interés más personal a medida que su situación sentimental cambiaba. “Él quería que yo viaje a Brasil: ‘Viaja, viaja, pero ya’, (¿Te pareció sexy?) No es mi tipo”, comentó sin rodeos, dejando claro que Trauco nunca fue su tipo, pese a su insistencia.

Pero lo más llamativo de sus declaraciones fue el detalle de los famosos “regalitos” que Trauco habría querido entregarle en persona. “Sí, me comentó en una oportunidad me dijo para que fuera al hotel, a ese bendito hotel del aeropuerto: ‘Ay, te he traído un regalito de Brasil, para que vengas a recogerlo porque mi vuelo ya sale’, para eso ya estábamos en comunicación en este Telegram donde todo se borra”, contó Dalia, dejando en evidencia que el jugador utilizaba métodos discretos para contactarla.

Dalia Durán niega relación con Miguel Trauco

Durante su entrevista con Beto Ortiz, Dalia Durán enfrentó una de las preguntas más directas de la noche: “¿Tuviste un encuentro sexual con Miguel Trauco?” La modelo fue clara al responder que no, negando cualquier tipo de relación íntima con el futbolista.

La también expareja de John Kelvin ya había comentado anteriormente que el seleccionado nacional no era su tipo. Aunque admitió haber recibido mensajes de parte de Trauco, aseguró que nunca le respondió de forma romántica o con interés. “Cada vez que llegaba de viaje de Brasil me decía: ‘Mira, estoy en tal hotel, ¿Puedes venir? Que quiero verte o si no subo a tu departamento’, no hay forma, no pisas mi casa”, reveló con firmeza.