La expareja de John Kelvin explicó que el jugador nunca fue de su interés, a pesar de haber recibido constantes mensajes por parte del pelotero. “Cada vez que llegaba de viaje de Brasil me decía: ‘Mira, estoy en tal hotel, ¿Puedes venir? Que quiero verte o si no subo a tu departamento’, no hay forma, no pisas mi casa”, sostuvo.