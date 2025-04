Said Palao sorprendió al admitir que, al comenzar su relación con Alejandra Baigorria , no tenía en mente el matrimonio.

El pasado sábado 19 de abril, la empresaria Alejandra Baigorria fue invitada al programa Esta Noche, donde confesó con ilusión su deseo de cumplir el sueño de casarse. No obstante, la sorpresa llegó cuando su pareja, Said Palao, apareció en el set y reveló que el matrimonio no estaba entre sus planes, generando revuelo al justificar su postura con un comentario sobre la diferencia de edad entre ambos.

Said Palao sorprende con comentario sobre matrimonio

Con total seriedad, la popular 'Chola Chabuca' le preguntó al chico reality si alguna vez había soñado con casarse. Said Palao no dudó en ser directo al negarlo, pero lo que realmente sorprendió fue que justificara su respuesta mencionando que esto se debía a que es menor que Alejandra Baigorria. A pesar de no haberle prometido matrimonio desde el inicio, ambos decidieron apostar por su relación y continuar con su romance.

"En un inicio no era mi sueño, yo soy un poco más joven de Ale y sí tenía un ideal de tener una pareja, de formar una familia. Yo sentía en un principio que no era necesario casarse para ser feliz, para formar una familia. Obviamente conociendo a Ale en un principio me puso las cosas claras: 'yo quiero formar una familia', yo dije conozcámonos y si todo va bien, nos vamos a encaminar", dijo Said Palao.