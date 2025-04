Las cámaras de seguridad captaron a Skylar subiendo al asiento trasero de un auto poco después de la medianoche. Vestía ropa cómoda y no llevaba equipaje. Todo indicaba que regresaría pronto. Pero al día siguiente, su habitación seguía vacía. No se había llevado su plancha de cabello, sus lentes de contacto ni el cargador del celular. La alerta de sus padres fue inmediata, pero la policía no activó la alerta AMBER porque no creían que estuviera en peligro.