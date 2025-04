En medio de una crisis económica que no da tregua, miles de hogares británicos enfrentan una elección devastadora: seguir cuidando a sus mascotas o priorizar la comida en su mesa . El drama crece cada semana en Reino Unido , donde el abandono animal se ha disparado por el alza del costo de vida.

Refugios como Mayhew, en el oeste de Londres, ya no se dan abasto. Perros, gatos e incluso aves llegan a diario, no por maltrato ni descuido, sino por desesperación. “Muchos vienen llorando, con el corazón roto. Aman a sus animales, pero no pueden más”, relata Elvira Meucci-Lyons, directora del centro.