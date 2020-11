Rodrigo González no podrá hablar más de Karen Schwarz, dictó Poder Judicial

Luego que Karen Schwarz denunciara a Rodrigo González por agredirla psicológicamente con calificativos como mosca muerte, entre otros insultos desde el año 2015, el Poder Judicial de Lima tomó la decisión de dictaró medidas de protección a favor de la conductora.

La magistrada del 21 Juzgado de Familia de Lima de Violencia Contra la Mujer prohibió al animador realizar cualquier acto que le produzca daño físico, psicológico o emocional contra Karen Schwarz.

"Ya sea en la esfera pública o privada, inclusive la amenaza o coacción de forma física, virtual y utilizando algún medio informático o tecnológico en agravio de Karen Schwarz Espinoza, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, en caso de incumplimiento", se puede leer en la resolucion del Poder Judicial.

Incluso, el Juzgado de Familia brindará una copia a las Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes de la Familia, para que se notifique sobre las medidas de seguridad que se le ha otorgado a la agraviada. Esto con el fin de ser resguardada en futuros hechos de violencia.

¿Por qué denunció Karen Schwarz a Rodrigo González?

Karen Schwarz denunció a Rodrigo González insultarla constantemente a través de su programa, llamándola "mosca muerta, ridícula", desde el año 2015 hasta el 2018. Luego lo hizo a través de las redes sociales, las cuales fueron rebotadas por los medios.

Como se recuerda, la última vez fue cuando publicó una imagen de su hija. En aquel entonces aclaró que con ella podía mneterse, pero con su familia, no.

“Conmigo te puedes meter cuantas veces quieras porque dices que es tu show, a mí eso me parece atroz. Tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido en el que lo único que haces es burlarte de las personas”, indicó en su programa.

“Tu contenido no va de acorde con mi hija. Mi hija está rodeada de puro amor. Que mi hija se encuentre dentro de tu contenido, no lo voy a permitir de ninguna manera. Mi hija no tiene que ser parte de las burlas. No me conoces, Rodrigo, como madre que soy voy a hacer que respetes a mi familia porque me cansé”, acotó.