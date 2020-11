Johnny Depp tras perder juicio con The Sun: Peligra su permanencia en películas

Tras conocerse que la estrella de Hollywood, Johnny Depp, perdió la batalla legal por difamación contra el diario The Sun, muchas personas se preguntan cuál será el siguiente paso del actor, no solo en el ámbito personal sino también con su carrera en el cine.

Todo indica que los papeles que tenía asegurado en las exitosas franquicias como “Piratas del Caribe” o en “Animales Fantásticos” estarían en la cuerda floja, según expertos, por el título de “golpeador de mujeres”.

Johnny Depp pierde demanda contra The Sun

Como se recuerda, el juicio se realizó en julio pasado contra The Sun, donde el actor acusó al medio de manchar su imagen y ponerlo en el lugar de un maltratador de Amber Heard, su entonces esposa. No obstante, hace unos días se sipo el veredicto final de la corte donde Depp no quedó bien parado, porque no pudo comprobar su inocencia.

Ser etiquetado por el juez británico como un “monstruo”, no ayuda a la exitosa y brillante carrera, más ahora tiene un futuro bastante oscuro y es que, no solo estaría peligrando su presencia en importantes franquicias, sino que sería muy difícil conseguir nuevos proyectos.

¿Qué le depara el futuro Johnny Depp?

Por ejemplo, y de acuerdo a lo informado por Disney, Depp ya no seguirá interpretando al capitán Jack Sparrow en el reinicio de Piratas del Caribe, por lo que su papel ya no continuará en las siguientes cintas. Asimismo, su permanencia en Warner Bros y Animales Fantásticos también estaría en problemas.

Pero eso no terminaría ahí, ya que Johnny Depp también era figura de varias campañas publicitarias como Dior, donde su contrato de 2 millones de dólares podría estar en riesgo. Al parecer, nadie que verse vinculado con una persona acusada de violencia.

Ante este panorama, Mark Stephens, importante abogado en los medios de comunicación manifestó: “Esto es devastador para Depp. Esta era una pelea que no necesitaba elegir. Podría haberse alejado, atribuirlo a su imagen de ‘chico malo’ y nadie habría sido más sabio”.

No obstante, “ahora será conocido para siempre como un golpeador de esposas. Estará escrito en su lápida”. Sumado a otros que también se mencionó en la denuncia, de borracho y problemas con las drogas.

“Nada de esto funcionará bien con Disney, JK Rowling o cualquier otra persona”, afirmó el abogado, quien también expresó que si Depp no busca ayuda profesional y obtenga el apoyo que tanto necesita, no podrá regresar a trabajar en Hollywood.

Con estas frías y claras declaraciones, Depp podría dejar de trabajar en Hollywood, pero aún queda un segundo enfrentamiento en la corte con Amber Heard que se realizará en 2021 y quizá podría cambiar la historia del artista.