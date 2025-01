Pamela López reveló en ‘Amor y Fuego’ que Christian Cueva , durante su matrimonio, le juró por sus hijos que no tenía relación con Pamela Franco, desmentido en medio de acusaciones de infidelidad.

En una entrevista explosiva en ‘Amor y Fuego’, Pamela López reveló que Christian Cueva, aún durante su matrimonio, le juró por la vida de sus hijos que no tenía relación alguna con Pamela Franco. Esto sucedió en medio de acusaciones de infidelidad que López confrontó respecto a la cantante de cumbia, mientras aún estaban juntos.

Pamela López ‘echa’ a Christian Cueva con dura revelación

Durante una entrevista con Gigi Mitre y Rodrigo González en el programa de Willax TV, Pamela López abordó detalladamente el final de su relación con Christian Cueva y las acusaciones de infidelidad involucrando a la cumbiambera con quien el futbolista mantiene actualmente una relación.

La influencer reveló que, en medio de las tensiones, Cueva negó conocer a la cantante, jurando por sus hijos, a pesar de las sospechas y evidencias que sugerían lo contrario mientras aún eran una pareja.

“Mató a todo el mundo. A mí toda la vida me negó que la conocía. Juraba por la vida de mis hijos conocerla, que no la conocía, que no había forma que pudiera tener algo con ella”, reveló Pamela sobre lo que le decía el popular ‘Aladino’.

Pamela López insiste en infidelidad de Christian Cueva con Melissa Klug

Pamela López, expareja de Christian Cueva, confirmó que el futbolista había reconocido su relación con Melissa Klug. Durante la conversación, López mencionó que posee mensajes entre Cueva y la conocida empresaria chalaca, los cuales ha optado por no divulgar públicamente.

“No tengo pruebas; pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no he hecho públicas”, dijo Pamela ante las preguntas que le hizo el conductor Rodrigo González.

Durante una transmisión en vivo, Pamela abordó el tema de la carta notarial que recibió de Melissa Klug, conocida como la 'Blanca de Chucuito'. Con firmeza, declaró que no se retractará de sus comentarios anteriores, reafirmando su creencia en la existencia de una 'relación' entre el futbolista y Melissa Klug.