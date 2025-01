La presentadora se mostró cansada de soportar burlas en redes sociales, luego de que algo como un ‘meme’, se convirtiera en un video que la difama y que se hizo viral en las redes sociales. “Esto que empezó siendo un meme, ha pasado ya ahora a ser una difamación que busca dañar mi reputación con hechos falsos. Ahora soy víctima de bullying por algo que nunca pasó, que yo no hice, no tengo por qué estar soportando tanta crueldad. Así que basta ya. Esto ya me cansó y la verdad es que no tengo por qué seguir soportándolo”, dijo con molestia.