"Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que me había metido en una relación. Entonces, había una niña X, extra, y yo no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa ", dejó muy en claro.

La modelo fue consultada sobre si el romance con Marcelo había terminado por completo y esta no titubeó en responder. “Sí, todísimo”. Además, esta detalló cómo fue su relación con Barticciotto: “Fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada, pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser”.