La polémica no solo ha tocado a Pamela López, sino también a Paul Michael, su actual pareja. En medio de la exposición mediática por su relación con la ex de Christian Cueva, el cantante anunció su salida oficial de la orquesta Combinación de La Habana a través de un sorpresivo comunicado.

“A partir de hoy, he decidido tomar un nuevo camino y, por ello, ya no formo parte de la orquesta. Esta decisión no ha sido fácil, pero me llena de gratitud por cada momento compartido con mis compañeros y con todos ustedes”, escribió el salsero, generando especulación sobre si su relación mediática influyó en su decisión.