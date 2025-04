“Con ella siempre hubo una relación cordial. Me recomendaron que lo correcto era presentarle a Valentino para que él vea que tenemos una bonita relación y que no hay problemas. Porque a veces uno pone a los niños entre la espada y la pared. Yo no quería poner en esa situación (incómoda) a mi hijo. Nos encontramos en un restaurante, se la presenté a los tres. Ella ha salido con mis hijos. Eso es lo correcto y lo aprendes con el tiempo”, dijo en un comienzo Karla Tarazona para el podcast de Janet Barboza.