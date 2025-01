VER MÁS: Karla Tarazona responde a su ex Rafael Fernández tras opinar sobre su relación con Christian

En una reciente entrevista con el diario Trome, el salsero Maryto se refirió al fin de su relación con Giuliana Rengifo, aunque dejó en claro que no revelará detalles por respeto a su expareja y a las hijas de ella. "No voy a hablar nada, siempre voy a quedar como un caballero", expresó de manera firme, asegurando que no pretende alimentar rumores ni especulaciones sobre lo sucedido.