El nexo que une a 'El juego del calamar' con 'Boys Over Flowers': revelación impacta a fans

Cuando hablamos de series coreanas que han marcado tendencias a nivel mundial, es imposible no mencionar dos grandes títulos: ‘El Juego del calamar’ y ‘ Boys Over Flowers ’ . Aunque sus historias son completamente diferentes, hay un dato curioso y encantador que une a ambas: los actores Lee Byung-hun y Lee Min Jung , quienes son parte de los dos elencos, forman una de las parejas más famosas del entretenimiento coreano.

Quizás no muchos lo recuerden, pero Lee Min Jung fue parte del exitoso kdrama 'Boys over flowers', donde dio vida a la prometida de Gu Jun Pyo, personaje de Lee Min Ho. Por su parte, Byung Hun tiene una extensa carrera en el cine y la televisión, es actualmente conocido por su participación en 'Squid Game'.

Lee Byung Hun ha continuado con su carrera, actuando en series como "Mr. Sunshine", "Our Blues", y en las películas, "Terminator: Génesis" y más. Por su parte, Lee Min Jung ha sido parte de "All about my romance", "Villains", entre otras.