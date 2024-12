La mejor serie coreana del 2024: el kdrama romántico que ni 'El juego del calamar' pudo ganar

En un año lleno de producciones increíbles, son varios las series coreanas que han logrado robarse los corazones del público por sus historias y personajes. Con una mezcla perfecta de romance, drama y una narrativa cautivadora, la revista Time ha realizado una lista con los mejores kdramas del 2024. Si aún no sabes de qué tratan ni por qué todos están hablando de ellas, aquí te comparto la información.

La historia sigue a Hae Jo (Woo Do Hwan) , un hombre que, tras recibir un diagnóstico terminal, decide emprender un viaje en busca de su padre biológico. Para este último recorrido, solicita la compañía de su exnovia, Cho Jae-Mi (Lee Yoo Mi) , quien está a punto de casarse.

Desde el mundo de los webtoon, 'El juego de la muerte' se convirtió en uno de lo thriller de acción favorito de los televidentes. En la historia conocemos a Choi Yee Jae (Seo In Guk), quien intenta quitarse la vida. Esto enfurece a Muerte (Lee So Dam), por lo que lo sentencia a vivir 12 vidas condenadas, donde deberá reencarnar en diferentes personas y viviendo diferentes vidas. De sobrevivir, no irá al infierno.