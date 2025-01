Costurera peruana REVELA la impensada razón por la que la ropa de Gamarra JAMÁS igualará a la de Zara

El emporio comercial de Gamarra es reconocido por su basta variedad de productos textiles y cada vez renueva sus diseños para estar a la hora con la moda. En ese sentido, muchas veces los emprendedores imitan prendas de las grandes marcas para acoger más público y satisfacer las tendencias de todas las temporadas.

Como se sabe, los precios en el emporio comercial suelen ser bastante accesibles por productos de muy buena calidad, por lo que influencers, ciudadanos, e incluso instituciones o marcas nuevas optan por mandar a confeccionar en este lugar.

Hace poco se volvió viral un video de una costurera peruana que dio su apreciación sobre la calidad del material con el que se elaboran las prendas y afirmó que el precio de tiendas como Zara triplicarían los costos por telas que en Gamarra podrían estar a menor precio; aunque aclaró que uno no solo paga por el tipo de algodón o licra, sino por los diseños (refiriéndose a Zara).

En ese sentido, otra creadora de contenido en TikTok, dedicada al mismo rubro desmintió esta teoría y explicó por qué las telas de Gamarra y Zara jamás serían iguales, aunque los diseños los hagan parecidos.

¿Por qué la ropa de Gamarra y Zara no pueden imitarse con exactitud?

La especialista señaló que si bien los diseños podrían estar imitados al mínimo detalle, existiría una razón por la que jamás serían iguales 100%: la exclusividad de las telas.

"No es la misma tela, podrá ser una trela parecida similar, mejor o peor; pero no es la misma tela. ¿Por qué? Porque las grandes marcas mandan a hacer su tela, o sea tienen que tener algo de exclusividad para que no todo el mundo lo tenga", sostuvo.

¿La tela de Zara es mejor que la de Gamarra?

En esa línea, aclaró que al mencionar que no son las mismas telas no sería sinónimo de que las de Zara sean de mejor o peor calidad, si no que resaltó que por una cuestión de exclusividad, las grandes marcas mandarían a fabricar sus propios productos prima.

"No estoy diciendo que la tela de Zara sea mejor que la de Gamarra, te digo que solamente es diferente, no puede ser la misma", manifestó.

Finalmente, mencionó que la elaboración de sus propias telas no sería un hecho aislado de otras marcas conocidas.