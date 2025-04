El primer episodio de Esta noche, el nuevo programa de entrevistas conducido por Ernesto Pimentel , no pudo haber empezado con más tensión y expectativa. Marisol , ‘La Faraona de la Cumbia’, fue la invitada estelar en una edición que generó revuelo por una razón principal: su reencuentro cara a cara con Pamela López , expareja del futbolista Christian Cueva .

Pero la bomba no se limitó a ese incómodo momento. Durante la charla, Marisol soltó una revelación inesperada: fue el cantante Toño Centella quien la presentó con Christian Cueva. ¿Coincidencia o jugada del destino? Lo cierto es que Centella no tardó en reaccionar y, con su estilo característico, soltó entre risas: “¡Ahora soy cupido!”.

Toño, por su parte, amplió los detalles de aquel encuentro fortuito: “Christian me llamó justo cuando estaba con Marisol. Le dije: ‘Estoy con la Faraona, ¿quieres saludarla?’ Y ahí comenzó todo. Lo demás… ya no sé qué pasó”, contó entre risas.

Aunque la historia suena a conexión predestinada, Toño Centella fue enfático en aclarar que Christian Cueva no le pidió que lo presentara con Marisol ni tuvo ninguna intención inicial de buscarla. Según el cantante, todo fue pura casualidad y sin segundas intenciones. “No hubo plan, fue una llamada y ya”, insistió.

La tensión en el set subió cuando Pamela López , exesposa de Cueva, hizo su inesperada aparición. Aunque Marisol reiteró que su relación con el futbolista siempre fue de amistad y que no hubo ningún tipo de romance, López no se guardó nada.

“Yo vi esas conversaciones… y eso no es cómo habla un amigo. Me sorprendió el tono”, le dijo Pamela con firmeza, dejando claro que las palabras de Cueva hacia Marisol cruzaban los límites de una simple amistad.

Pamela, visiblemente afectada, añadió: “No quiero hablar mal de él, pero tampoco voy a hacerme la ciega. Él tenía otras intenciones. Un amigo no escribe así. No era tu amigo, definitivamente no lo era”.