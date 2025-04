Ambas apostaron por el clásico vestido negro, pero lo adaptaron a su propio estilo. Marisol optó por un diseño con cortes cut out, mientras que Pamela eligió una versión más brillante. Las dos lograron destacar con sus elecciones de moda y maquillaje, dejando en claro que, aunque compartían la misma tendencia, cada una se expresó de manera única.

Pamela López reapareció con una presencia imponente en el set de televisión, marcando tendencia con un vestido negro cut-out que destacó por sus atractivos cortes en los laterales de la cintura, una pieza que fusionó sensualidad y elegancia. La emprendedora no solo arrasó con su look, sino que lo complementó con un maquillaje natural glow que resaltaba su belleza fresca y radiante. Para elevar aún más su estilo, Pamela eligió unos tacones abiertos en negro, que añadían un toque sofisticado a su conjunto, y optó por accesorios sutiles como pulseras, aretes y un collar que aportaban un brillo discreto pero llamativo, completando así un look impecable y moderno.