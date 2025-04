Vania Bludau sorprendió al aparecer en las redes sociales de Alejandra Baigorria, ya que no formaba parte del grupo que viajó de Lima a Cartagena. Sin embargo, pocos días después, la modelo y ex participante de concursos de competencia estuvo presente en la celebración de despedida de soltera de Alejandra, donde se le vio cantando y bailando antes de la fiesta en la discoteca.

Además, no pasó desapercibido el look de Bludau, quien eligió un elegante vestido negro que destacó su belleza natural. Este look causó furor, siendo ampliamente compartido en las historias de Instagram de Alejandra Baigorria, donde la modelo brilló con su presencia.