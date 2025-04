Lo que no pasó desapercibido fue el look elegido por Alejandra: un total pink con toques vaqueros que dejó claro que el estilo no se va de vacaciones. El outfit fue protagonista de esta escapada, marcando tendencia con un aire festivo, atrevido y chic, ideal para una bride-to-be que sabe brillar.

Alejandra Baigorria despidió su soltería con mucho brillo, estilo y una dosis poderosa de Barbiecore en clave vaquera. Rumbo a su pedida de mano con Said Palao en la soñada Catedral de Liam, la ‘Gringa de Gamarra’ llevó el glamour a otro nivel con un look comfy chic perfecto para viajar, pero sin dejar de brillar. Apostó por un short denim, una polera blanca básica, botas vaqueras blancas y el gran protagonista: un sombrero vaquero rosa con flecos y brillos, ícono absoluto de la tendencia cowgirl glam. Alejandra dominó el arte de mezclar comodidad y estilo, mientras sus invitadas elevaron la vibra del momento en un total Barbie look, con poleras rosadas, lentes y sombreros vaqueros pink. Una despedida de soltera donde la estética Barbie se encontró con el oeste moderno, marcando tendencia y dejando claro que Alejandra no da un paso sin estilo.