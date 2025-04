"No, el affaire para mi es, estar con una persona. No tuve ninguna relación de affaire ni nada, es más yo solo lo he visto a él en las dos situaciones que ya expuse. No lo he vuelto a ver. Definitivamente yo no he tenido el affaire con él y le puedo decir mirándole a la cara que yo nunca tuve un affaire con él, nunca nos hemos reunido en un hotel, en una casa, en un cuarto, nunca", dijo Marisol bastante segura.