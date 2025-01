La escena más brutal de ‘El juego del calamar 2’: los golpes reales que actor se niega a repetir

"El día que grabamos esta escena tenía la impresión de que no la iba a golpear, pero en la grabación, el director me pidió golpearla de verdad una vez. Me sentí horrible. Lo peor es que no aprobaron la primera toma, por lo que tuve que golpearla unas dos o tres veces. Después de la escena me puse de rodillas y le pedí perdón", dijo el actor al recordar este momento.