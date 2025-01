Si bien, no se conocía respuesta alguna del reportero, ya que no emitió ningún comunicado oficial, las cámaras de Amor y Fuego se acercaron a él y no dudó en responder sobre las acusaciones. “No hay ninguna denuncia, yo trabajando todo con mi abogado… una denuncia es un dicho, uno puede decir cualquier cosa y no por eso es verdad”, respondió Fernández a la reportera del programa de espectáculos.