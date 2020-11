Samahara Lobatón revela cómo bajó de peso a días de dar a luz

Samahara Lobatón se sometió a una ronda de preguntas, donde sus seguidores le consultaron cómo había bajado de peso tan rápido. Ante ello, la hija de Melissa Klug se animó a dar los detalles.

La joven dio a luz el 15 de octubre, y aunque aún le queda un poco de barriguita, su baja de peso es bastante notorio. ¿Cómo lo logró? Es la pregunta que le hicieron su fans.

Samahara fue bastante franca al respecto y contó que lo único que ha hecho es ponerse una faja a los dos días de dar a luz por cesárea.

"No hago ninguna dieta ni ejercicios porque no puedo, estoy bajando de peso natural. Creo que es parte de mi genética a parte creo que he llevado un embarazo super saludable", indicó.

¿Cómo bajó de peso Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón se ha propuesta regresar a la talla de antes, es por eso que no duda en mostrar a través de sus historias de Instagram el fruto de su esfuerzo.

Come bastante sano y no deja de usar su faja. Respecto a los ejercicios, ha preferido rechazarlos.

A la par, disfruta de su maternidad. Junto a su pequeña Xianna se ha estrenado como madre, no duda en delicarle posts y contar cada detalle sobre su nueva etapa.

Samahara Lobatón revela por qué no muestra el rostro de su hija

Samahara Lobatón también se animó a expresar por qué no muestra el rostro de su hijita.

“Quiero dejar su carita para nuestra intimidad, no quiero exponerla para nada, pero es preciosa”, señaló.